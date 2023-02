Sei Nazioni, Italia-Irlanda: ufficializzato il XV titolare azzurro

Dopo le due sconfitte contro Francia e Inghilterra l’Italia torna in campo nel Sei Nazioni di rugby, e lo farà sabato 25 febbraio all’Olimpico contro l’Irlanda. Un altro match complicato, forse quello più difficile, contro un’avversaria di assoluto livello e forse la favorita per il successo finale. Rispetto al XV visto a Twickenham ci saranno tre cambi: tornano dal primo minuto Pierre, Bruno, Paolo Garbisi e Simone Ferrari. ”Ogni partita ha una storia diversa. Affronteremo l’Irlanda consapevoli di quanto fatto contro Francia e Inghilterra con l’obiettivo di migliorare in alcune aree che ci renderanno più competitivi. Sarà una partita dura contro la squadra numero uno al mondo e anche noi non vediamo l’ora di affrontarli”, ha dichiarato Kieran Crowley.

IL XV TITOLARE

15 Ange Capuozzo (Stade Toulousain, 9 caps); 14 Edoardo Padovani (Benetton Rugby, 42 caps); 13 Juan Ignacio Brex (Benetton Rugby, 20 caps); 12 Tommaso Menoncello (Benetton Rugby, 8 caps); 11 Pierre Bruno (Zebre Parma, 9 caps); 10 Paolo Garbisi (Montpellier, 21 caps); 9 Stephen Varney (Gloucester Rugby, 18 caps); 8 Lorenzo Cannone (Benetton Rugby, 5 caps); 7 Michele Lamaro (Benetton Rugby, 23 caps) – capitano; 6 Sebastian Negri (Benetton Rugby, 42 caps); 5 Federico Ruzza (Benetton Rugby, 38 caps); 4 Niccolò Cannone (Benetton Rugby, 27 caps); 3 Simone Ferrari (Benetton Rugby, 42 caps); 2 Giacomo Nicotera (Benetton Rugby, 9 caps); 1 Danilo Fischetti (London Irish, 27 caps).

A disposizione: 16 Luca Bigi (Zebre Parma 44 caps); 17 Federico Zani (Benetton Rugby, 18 caps); 18 Marco Riccioni (Saracens Rugby, 18 caps); 19 Edoardo Iachizzi (Vannes, 2 caps); 20 Giovanni Pettinelli (Benetton Rugby, 9 caps); 21 Alessandro Fusco (Zebre Parma, 7 caps); 22 Luca Morisi (London Irish, 41 caps); 23 Tommaso Allan (Harlequins, 68 caps).