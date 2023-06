I video con gli highlights di Giulio Zeppieri-Casper Ruud, sfida valevole per il secondo turno del Roland Garros maschile 2023. L’azzurro è protagonista di una splendida partita sul Philippe-Chatrier, mettendo in mostra tutto il suo repertorio tecnico. Alla fine Ruud è costretto a giocare quattro set e più di tre ore per avere la meglio con il punteggio finale di 6-3 6-2 4-6 7-5 che lo porta al terzo turno dello slam parigino.