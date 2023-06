F1 GP Spagna 2023, Russell: “Speriamo di essere davanti alla Ferrari e vicini all’Aston Martin”

Il pilota della Mercedes, George Russell, alla vigilia del Gran Premio di Spagna 2023 di Formula 1, ha parlato in conferenza stampa: “A Monaco abbiamo sfiorato il podio, in questo weekend vedremo l’impatto degli aggiornamenti. Abbiamo una grande differenza tra le prestazioni del sabato e quelle della domenica. Questo weekend ci dirà dove siamo, speriamo di avvicinarci all’Aston Martin di Alonso e di essere davanti alla Ferrari“.

“A Monaco abbiamo portato degli aggiornamenti che non sono riuscito a valutare bene per via del tracciato. Comunque la macchina non ha avuto nessun problema e già questa è una base positiva da dove ripartire. Se fossimo riusciti a fare un buon giro di uscita dai box avremmo raggiunto sicuramente il podio, invece abbiamo ottenuto solo una quinta posizione. Ocon ha meritato il terzo posto, ma quell’errore in uscita ci ha penalizzato non poco”, ha concluso il britannico.