F1 GP Spagna 2023, Verstappen: “Gli aggiornamenti dovrebbero aiutarci. Record? Non ci penso”

Il due volte campione del mondo di Formula 1, Max Verstappen, nel corso della conferenza stampa del Gran Premio di Spagna 2023, ha fatto un bilancio di questa prima parte di stagione: “Arriviamo da un weekend positivo come quello di Monaco, nonostante la macchina non fosse al massimo. A Monaco abbiamo vissuto un weekend comunque positivo nonostante le premesse della vigilia. La qualifica è stata un po’ frenetica, ma in gara lo stint lungo con gomma media ci ha permesso di ottenere il risultato sperato. La pioggia non ci ha sicuramente aiutato, ma nel complesso è stata una buona gara. I nuovi aggiornamenti dovrebbero aiutarci ad avere un nuovo atteggiamento in pista, in un tracciato diverso da Monaco, dove la macchina si risveglierà un po'”.

L’olandese della Red Bull pensa soltanto al futuro prossimo e non si sbilancia su quello che potrebbe accadere tra qualche anno: “Voglio continuare a vincere come sto facendo, migliorando me stesso e la macchina insieme al team. Il mio obiettivo iniziale era vincere un campionato, e ci sono riuscito. Adesso la questione è godersi i momenti, senza pensare a battere dei record. L’importante è divertirsi e lavorare al meglio”.