Highlights Zeppieri-Lajovic, primo turno Australian Open 2024 (VIDEO)

Il video con gli highlights di Zeppieri-Lajovic, match valido per il primo turno degli Australian Open 2024. Primo successo in carriera a Melbourne per l’azzurro, capace di superare dopo 2h30′ il serbo Lajovic con lo score di 6-3 3-6 6-3 7-6. Ottima prova da parte del tennista di Latina, che ha servito alla grande e non ha tremato nei momenti chiave: al secondo turno se la vedrà contro Norrie. Ecco le immagini salienti.

LA CRONACA DEL MATCH