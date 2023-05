I video con gli highlights di Zeppieri-Bublik, sfida valevole per il primo turno del Roland Garros 2023. Bella vittoria, la prima in un torneo dello slam, per il tennista di Latina, che vince il primo set per 6-0, perde i successivi due, ma riesce nella rimonta e a conquistarsi il secondo turno con un bel successo al quinto e decisivo parziale.