Serie A, giudice sportivo: chiuso distinti Spezia per cori razzisti, squalificati Sarri e Mourinho

Il giudice sportivo della Serie A, Gerardo Mastrandrea, ha diramato i provvedimenti disciplinari dopo la trentasettesima giornata di campionato. Squalificato per un turno, da scontare l’anno prossimo, il settore distinti dello Spezia, a causa dei cori di matrice razzista nei confronti di Juric contro il Torino. Un turno di stop agli allenatori di Lazio e Roma, Maurizio Sarri e José Mourinho, il primo espulso e il secondo ammonito e diffidato, per entrambi finisce anzitempo la stagione in panchina. Stangata Lecce: squalificati per un turno il collaboratore di Baroni Massimo Di Pasquale e il ds Stefano Trinchera, entrambi per eccessive proteste. Infine, due giornate di squalifica al medico della Fiorentina, Niccolò Gori, per insulti al quarto uomo.

Questi i sette giocatori squalificati, tutti per un turno: Giulio Donati (Monza), Marvin Romeo Zeegelar e Jaka Bijol (Udinese), Kristian Thorstvedt (Sassuolo), Nicolas Martin Dominguez (Bologna), Kim Minjae (Napoli), Tonny Vilhena (Salernitana).