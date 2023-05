Highlights Vavassori-Kecmanovic, primo turno Roland Garros 2023 (VIDEO)

I video con gli highlights di Vavassori-Kecmanovic, sfida valevole per il primo turno del Roland Garros 2023. Straordinaria impresa del tennista azzurro, capace di vincere tre tie-breaks consecutivi dopo essere andato sotto di due set e aver annullato cinque match point in totale. Una gran bella soddisfazione per il piemontese, alla sua prima partita nel tabellone principale dello slam parigino.