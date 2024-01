Highlights Varese-Virtus Bologna 69-81: basket Serie A1 2023/24 (VIDEO)

di Olivia Carbone 11

Bologna ha la meglio su Varese per 69-81. I padroni di casa riescono a tener testa agli avversari nella prima parte di match, ma sul finale perdono terreno in favore dei bolognesi. Questi i momenti salienti dell’incontro valido per la diciassettesima giornata di campionato.