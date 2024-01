Highlights Brindisi-Napoli 77-80: basket Serie A1 2023/24 (VIDEO)

di Olivia Carbone 57

In trasferta a Brindisi, Napoli vince per 77-80. L’incontro, molto equilibrato, vede gli ospiti conquistare due punti in volata, con Brindisi che è rimasta in partita fino alla fine. Ecco i momenti salienti del match valido per il diciassettesimo round di Serie A1: