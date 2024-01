Genoa, Gilardino: “Partita monumentale, oggi non era semplice”

Il tecnico del Genoa Alberto Gilardino, commenta la prestazione dei rossoblù contro la Salernitana. “Essere riusciti a giocare a Salerno come una roccia granitica e aver portato a casa la vittoria è una cosa straordinaria: merito assoluto della squadra, dei ragazzi che hanno fatto una partita monumentale, quindi bravi veramente. Questa squadra sa soffrire e questa mentalità arriva da lontano, l’abbiamo creata e la coltiviamo continuamente. Oltre alla bravura dei singoli sono queste le qualità della squadra e sono felice per loro perché so quanto ci tenevamo. Venivamo su un campo difficile, contro una squadra che non ha ottenuto risultati nelle ultime giornate ma ha disputato gare importanti. Non era una partita scontata e semplice, siamo riusciti a fare una grande vittoria. Per via dei tanti infortuni abbiamo fatto gli allenamenti con tanti ragazzi togliendoli dalla Primavera. Siamo riusciti comunque a fare un’ottima settimana in 13, 14, abbiamo preparato la partita nella cura dei dettagli e questa sera si è visto“. Sul mercato: “Con il direttore ci siamo confrontati anche ieri sera. Considerato che abbiamo Frendrup e Badelj squalificati per la prossima e considerati i tanti infortunati ci dovremo inventare qualcosa per la sfida con il Lecce, ma questo per un allenatore è bello e incoraggiante. D’altra parte però la società ci deve dare una mano”. Sul rigore: “Ci sono delle regole dettate da me. Albert era l’incaricato a battere i calci di rigore, a fine partita sono andato da Mateo a dirgli che è importante per noi e che non dobbiamo pensare a queste situazioni in campo. Il pensiero unico è quello della squadra, lui ha fatto un’ottima partita, ha fatto gol, ha lavorato per i compagni: il pensiero deve essere quello e così sarà anche per il futuro“.