Highlights Udinese-Frosinone 0-0, Serie A 2023/2024

di Alessio Vinciguerra 48

Il video con gli highlights di Udinese-Frosinone, match valevole per la terza giornata della Serie A 2023/2024. Diverse occasioni, ma nessun gol nella gara andata in scena alla Dacia Arena, tra due squadre che riescono ad offrire una buona prestazione ma mostrando poca cinicità davanti al portiere avversario. Il risultato è di 0-0. I diritti video sono in esclusiva della Lega di Serie A e di Dazn: ecco i rispettivi canali Youtube per rivedere tutto.

