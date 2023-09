Napoli, Garcia: “Nel complesso il pareggio sarebbe stato giusto”

“Meritavamo di essere avanti a fine primo tempo, abbiamo fatto un ottimo inizio gara. Sull’unica uscita della Lazio, loro hanno fatto gol, abbiamo pareggiato presto ma nel secondo tempo siamo stati molto meno bravi sul palleggio e nelle occasioni create. Nel complesso della partita, un pareggio sarebbe stato giusto: i ragazzi devono imparare che quando non si può vincere, si può anche non perdere”. Lo ha detto il tecnico del Napoli Rudi Garcia dopo la sconfitta contro la Lazio.

“Contro la Lazio meglio essere avanti che dietro, i loro attaccanti sono veloci e ti esponi. Siamo stati poco fortunati e poco aggressivi su alcune situazioni difensive. Non mi aspettavo un secondo tempo così – ha spiegato l’allenatore dei partenopei ai microfoni di DAZN – Abbiamo gestito male la gara ma avremmo comunque potuto trovare il pareggio. Siamo stati poco precisi in attacco, abbiamo tirato tanto ma mai in porta. Adesso c’è la sosta, speriamo di recuperare tutti i giocatori al 100% poi inizia la maratona: non c’è tempo per lamentarsi ma per pensare alla prossima”, ha concluso Garcia.