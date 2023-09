Pagelle Udinese-Frosinone 0-0: voti e tabellino Serie A 2023/2024

Le pagelle, i voti, il tabellino, le ammonizioni e i gol di Udinese-Frosinone, match valevole per la terza giornata della Serie A 2023/2024. Tante emozioni, diverse occasioni da rete e anche un paio di interventi del VAR a togliere un rigore da una parte e dall’altra, ma alla fine nessuna delle due squadre riesce a sbloccare il risultato. Finisce a reti bianche alla Dacia Arena, con gli uomini di Sottil che rinviano l’appuntamento con il primo successo in campionato e vanno a 2 punti in classifica, mentre i ciociari salgono a quota 4.

UDINESE (3-5-2): Silvestri 6.5; Perez 6.5, Bijol 6, Kabasele 6.5; Ferreira 6 (17’st Ebosele 6), Samardzic 6.5 (34’st Quina 6), Walace 6.5, Lovric 6, Kamara 6.5 (17’st Zemura 5.5); Thauvin 5.5 (34’st Vivaldo Semedo 5.5), Lucca 5 (22’st Success 5.5).

In panchina: Okoye, Malusà, Guessand, Zarraga, Akè, Camara, Kristensen, Pejicic, Nwachukwu.

Allenatore: Sottil 6.

FROSINONE (4-3-3): Turati 6; Oyono 6.5, Monterisi 6, Romagnoli 5.5, Marchizza 6; Mazzitelli 5.5, Barrenechea 6 (35’st Caso 5.5), Gelli 6; Soulé 6 (19’ st Baez 6), Cheddira 5 (35’st Cuni 5.5), Harroui 5.5 (46’st Garritano sv).

In panchina: Frattali, Cerofolini, Brescianini, Okoli, Kaio Jorge, Kvernadze, Lusuardi.

Allenatore: Di Francesco 6.

ARBITRO: Marco Guida di Torre Annunziata 5.

NOTE: giornata serena, terreno di gioco in buone condizioni. Al 50’ annullato autogol di Romagnoli perché la palla varca la linea di fondo sul cross di Thauvin.

Ammoniti: Soulé, Thauvin, Baez, Kabasele. Angoli: 3-5. Recupero: 2’ pt, 6’ st.