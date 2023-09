Highlights e gol Pontedera-Sestri Levante 2-0: Serie C 2023/24 (VIDEO)

di Marzia Bosco 98

Vittoria all’esordio per il Pontedera che si è imposto per 2-0 sul Sestri Levante, nella prima giornata di Serie C 2023/24. A firmare la vittoria dei padroni di casa sono stati Benedetti con la marcatura al 25esimo, e Ianesi con la rete messa a segno al 67esimo. Reti inviolate da parte degli ospiti, che firmano la prima sconfitta stagionale. Di seguito il video con gli highlights.