Highlights Treviso-Virtus Bologna 61-100, Serie A1 basket 2023/2024 (VIDEO)

di Alessio Vinciguerra 55

Il video con gli highlights di Treviso-Virtus Bologna, sfida valida come 19^ giornata della Serie A1 2023/2024 di basket. Dura un quarto la prima di Treviso, poi la Virtus mette a segno il primo allungo e non si guarda più indietro. Dominante la prestazione di Jordan Mickey e compagni, che ottengono il quarto successo consecutivo in campionato e si riportano a -2 da Brescia.