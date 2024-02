Atp Cordoba 2024: programma, orari e ordine di gioco martedì 6 febbraio con Darderi

Il programma con gli orari e l’ordine di gioco di martedì 6 febbraio al torneo Atp di Cordoba 2024. C’è anche il nostro Luciano Darderi tra i protagonisti della seconda giornata sul rosso argentino. Il giovane tennista azzurro sfida nella serata italiana il cileno Barrios Vera. Ecco di seguito la programmazione completa.

CANCHA CHENTRAL

Ore 18:00 – Coria vs (5) Altmaier

a seguire – Navone vs (8) Carballes Baena

Non prima delle 22:30 – (Q) Burruchaga vs Schwartzman

a seguire – (LL) Tirante vs (WC) Comesana

CANCHA 1

Ore 20:00 – (Q) Darderi vs Barrios Vera

a seguire – Zapata Miralles vs Garin

a seguire – Hanfmann vs Varillas