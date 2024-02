Pagelle Roma-Cagliari 4-0: voti e tabellino Serie A 2023/2024

Le pagelle, i voti, il tabellino, le ammonizioni e i gol di Roma-Cagliari, match valevole per la ventitreesima giornata del campionato di Serie A 2023/2024. Partita senza storia con i giallorossi che sbloccano l’incontro dopo appena un minuto: sugli sviluppi di calcio d’angolo la palla arriva a Pellegrini che è il più lesto a ribadire la palla in rete. Il Cagliari ci prova, ma senza mordente e allora la Roma raddoppia con una splendida azione: velo di Lukaku e Dybala fa 2-0. Nella ripresa i ragazzi di De Rossi chiudono i conti: Dybala ancora dal dischetto e un colpo di testa di Hujsen blindano il risultato. Terza vittoria in altrettante partite per il neo allenatore della Roma, giallorossi a -1 dall’Atalanta quarta.

LE PAGELLE E I VOTI

ROMA (4-3-3): Rui Patricio 6; Karsdorp 6, Mancini 6.5, Llorente 6 (10’st Huijsen 7), Angelino 6.5 (13’st Kristensen 6); Paredes 6, Cristante 6.5, Pellegrini 7 (10’st Bove 6.5); Dybala 7.5 (29’st Baldanzi sv), Lukaku 6.5, El Shaarawy 6.5 (10’st Zalewski 6). In panchina: Svilar, Boer, Celik, Costa, Pagano, Pisilli, Auoar, Sanches. Allenatore: De Rossi 7.

CAGLIARI (3-5-2): Scuffet 5.5; Dossena 5 (17’st Viola 5.5), Mina 5.5 (22’st Wieteska 6), Obert 5; Zappa 5, Nandez 5.5 (30’st Di Pardo sv), Prati 5 (17’st Gaetano 6), Makoumbou 5, Azzi 5.5 (17’st Luvumbo 5); Petagna 5, Lapadula 6. In panchina: Aresti, Radunovic, Augello, Deiola, Di Pardo, Hatzidiakos, Jankto, Pavoletti. Allenatore: Ranieri 5

ARBITRO: Marcenaro di Genova 5.5

RETI: 2’pt Pellegrini, 23’pt e 6’st (rig) Dybala, 14’st Huijsen.

NOTE: serata serena, terreno in buone condizioni.

Ammoniti: Nandez, Paredes.

Angoli: 7-5.

Recupero: 3′ pt; 2′ st.