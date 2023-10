Highlights Treviso-Venezia 77-82, Serie A1 basket 2023/2024 (VIDEO)

di Alessio Vinciguerra 11

Il video con gli highlights di Treviso-Venezia 77-82, sfida valida come 4^ giornata della Serie A1 2023/2024 di basket. Quarto successo in altrettante partite per la Reyer, che vince in rimonta contro una Treviso che invece incassa la quarta sconfitta in questo avvio di campionato. Un ko che fa male per la squadra di casa, sempre avanti fino ai minuti finali dopo essere stata spesso anche in doppia cifra di vantaggio.