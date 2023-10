Basket, Serie A2 2023/2024: Fortitudo domina a Trieste e resta imbattuta. Si sbloccano Nardò e Chiusi

Domenica dedicata quasi esclusivamente agli incontri del girone rosso in Serie A2. La Fortitudo Bologna prosegue il suo dominante inizio di stagione e trionfa anche in quel di Trieste con un netto 64-85 che permette ad Aradori (19 punti) e compagni di ottenere la quinta vittoria in altrettante partite. Leading scorer della gara Deshawn Freeman con 23 punti e una prestazione quasi perfetta al tiro. Tra le inseguitrici vince Udine, che in casa si impone per 90-80 su Cividale grazie ai 20 di Caroti e ai 16 del solito affidabiel Alibegovic. Verona rischia di complicarsi enormemente la vita nel finale, ma la scampa per 72-73 su Orzinuovi. La squadra scaligera nel corso dell’ultimo quarto era stata anche avanti di otto punti prima di finire vittima di un parziale negativo che quasi stava per ribaltare il match.

Partita dal bassissimo punteggio tra Chiusi e Cento, con il quintetto di casa che si impone per 57-63 grazie a un ultimo quarto chiuso 19-11 e ottiene la prima vittoria in campionato. Successo casalingo, il primo stagionale, anche per Nardò su Pacienza per 78-70 in una partita sempre condotta sin dal primo quarto e che ha visto Russ Smith chiudere con 21 punti. Gran rimonta di Forlì che si aggiudica il derby contro Rimini al supplementare dopo aver rimontato sette punti di svantaggio nei minuti finali dei regolamentari. Dopo l’occasione mancata, Rimini scompare nell’overtime, dominato dai padroni di casa per 12-1 verso il 75-64 finale.

Nell’unico match di giornata del girone verde vince Treviglio a domicilio su Agrigento per 69-76 grazie ai 20 di Traviglia, i 17 di Miaschi e i 15 di Pacher.