Gomez squalificato per doping, l’agente Riso: “Sanzione eccessiva”

Beppe Riso, agente del Papu Gomez, è intervenuto ai microfoni di Dazn per dire la sua sulla squalifica di due anni per doping ricevuta dall’argentino: “L’errore commesso è stato comunicare l’assunzione in ritardo. Tuttavia una sanzione di due anni mi sembra esagerata“. Riso, procuratore anche di Sandro Tonali, ha poi parlato anche del caso scommesse in cui è coinvolto il centrocampista del Newcastle: “Sandro pagherà per l’errore commesso, ma non per ciò che non ha fatto. Ho letto troppe sentenze già date“.