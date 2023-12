Highlights Treviso-Trento 86-78, Serie A1 basket 2023/2024 (VIDEO)

di Tommaso de Laurentiis 22

Treviso batte Trento 86-78 in casa. Decisivo il solito Bowman con 26 punti e 5 rimbalzi. Bene anche Allen, 16 punti e 5 rimbalzi, e Paulicap, che mette a referto una doppia doppia da 13 punti e 19 rimbalzi. Non bastano agli ospiti i 23 punti di Baldwin e i 16 di Grazulis e Biligha per evitare il quarto ko in campionato, 8V-4P. Treviso si toglie dall’ultimo posto e sale in 15ª posizione, ancora in zona retrocessione, con 3 vittorie e 9 sconfitte.