Serie C 2023/24: il Crotone domina a Monopoli, la Pro Vercelli cade sul campo dell’Arzignano

Nelle gare delle 18.30 di Serie C il Crotone si impone 3-0 sul campo del Monopoli grazie ad una prestazione maiuscola. I calabresi passano al 29′ grazie a Gomez e raddoppiano un minuto dopo con Tumminello, mentre il 3-0 arriva nel finale con la trasformazione dal dischetto di Felippe. I rossoblù raggiungono così la terza piazza in classifica con 32 punti, mentre i pugliesi rimangono fermi a 18. Taranto e Avellino invece non si fanno male, e non vanno oltre lo 0-0. La squadra di Capuano ora è sesta con 30 punti, mentre i lupi li precedono di un punto, quarti in classifica. Nell’altra gara del Girone C pareggio pirotecnico tra Monterosi e Turris. I padroni di casa si portano sul 2-0 grazie alla doppietta di Costantino, ma Maestrelli, Nocerino e Maniero confezionano la rimonta ospite, prima che Vano nel finale metta a segno il definitivo 3-3.

Nel Girone A invece cade la Pro Vercelli, che esce sconfitta 3-1 sul campo dell’Arzignano. Parigi al 18′ sigla il vantaggio casalingo, ma tre minuti dopo Nepi pareggia i conti per i piemontesi. Ma anche il pari dura poco, perché Lakti al 30′ e Grandolfo al 68′ firmano il 3-1 per i giallocelesti, che grazie a questo successo salgono a quota 24 punti, a ridosso della zona play-off. Inaspettato stop invece per la Pro Vercelli dopo tre vittorie consecutive, che rimane così quarta in classifica e deve guardarsi le spalle dal rientro delle inseguitrici.