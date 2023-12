Highlights Cremona-Tortona 83-67, Serie A1 basket 2023/2024 (VIDEO)

di Antonio Di Cello 18

Cremona nel pomeriggio di domenica non tradisce le attese e mette a segno una grande vittoria contro Tortona nel match casalingo che vedeva copntrapposte le due formazioni. La partita rimane in bilico per di fatti il primo tempo quando Tortona è rimasta in partita grazie ai canestri ed alla prestazione da parte di Noua e Weems. Nel secondo tempo invece cambia ritmo Cremona e si prende subito la partita in mano per poi non lasciarla più. Nel terzo e nel quarto quarto, infatti, crescono vertiginosamente le prestazioni di Zanotti e compagni e non c’è partita. Queste le emozioni del match.