Highlights Treviso-Pesaro 93-89: Serie A1 basket 2023/2024 (VIDEO)

I video highlights di Treviso-Pesaro, partita valevole per la venticinquesima giornata della Serie A1 2023/2024 di basket maschile vinta dai padroni di casa per 93-89. Sul parquet del Palaverde va in scena un bel testa a testa tra le due formazioni, in cui a spuntarla sono gli uomini di coach Francesco Vitucci, più lucidi nei momenti chiave del match. I veneti conquistano così la quarta vittoria consecutiva, la decima stagionale. La formazione di Romeo Sacchetti invece sembra rimanere senza benzina nell’ultima frazione di gioco e non riesce a sfruttare l’occasione per riaprire il discorso salvezza. La Carpegna Prosciutto Pesaro rimane, infatti, al quindicesimo posto e dunque a rischio retrocessione. La NutriBullet Treviso invece incrementa il vantaggio sulle ultime due posizioni della classifica e fa un passo importante verso la permanenza nella massima serie di campionato. Tra i padroni di casa spiccano i 21 punti siglati da Ty Bowman (50% complessivo in attacco con 4 triple messe a segno), mentre ai marchigiani non sono bastati i 17 punti di Markis McDuffie ed i 14 di Andrea Cinciarini. Di seguito, le immagini salienti della sfida NutriBullet Treviso Basket-Carpegna Prosciutto Pesaro.

TREVISO-PESARO 93-89: GLI HIGHLIGHTS