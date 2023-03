Highlights Verona-Reggio Emilia 78-76, Serie A1 Basket 2022/2023 (VIDEO)

di Mario Boccardi 1

Vince Verona una gara davvero entusiasmante e combattuta fino alla fine: il team scaligero si impone su Reggio Emilia con il punteggio di 78-76, al termine di una partita in cui, a ogni tentativo di allungo da parte dei padroni di casa, ha subito corrisposto una pronta reazione della compagine ospite, che tuttavia perde per la quarta giornata consecutiva e resta ultima nella graduatoria, a -4 proprio da Verona che, grazie ai due punti ottenuti questa sera, ha agganciato Brescia, Napoli e Scafati. Riviviamo quanto accaduto in campo con gli highlights della sfida.