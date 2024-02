Highlights Sinner-Van De Zandschulp 6-3 6-3, primo turno Atp Rotterdam 2024 (VIDEO)

di Alessio Vinciguerra 60

Il video con gli highlights di Sinner-Van De Zandschulp, incontro valevole per il primo turno dell’ATP 500 di Rotterdam 2024. Tutto facile per il nostro campione, che torna in campo dopo il trionfo in Australia e supera senza alcun problema l’esordio nel torneo olandese. Un match in controllo, vinto con il punteggio di 6-3 6-3. Ora al secondo turno per l’allievo di Simone Vagnozzi il matchup contro il veterano Gael Monfils.