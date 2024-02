Highlights Venezia-Pistoia 86-71: Coppa Italia 2024 (VIDEO)

di Alessio Vinciguerra 7

Il video con gli highlights di Venezia-Pistoia 86-71, match valevole per i quarti di finale di Coppa Italia 2024. Un primo tempo molto equilibrato sin dalle prime azioni e chiuso 36-34 in favore della Reyer, poi i lagunari si prendono il controllo del match nella seconda metà di gara, trascinati dai 23 punti di Rayjon Tucker. Ora, in semifinale, l’Olimpia Milano di coach Messina. Di seguito, ecco le azioni salienti del match.