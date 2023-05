Highlights Sinner-Kokkinakis: Internazionali d’Italia Roma 2023 (VIDEO)

di Matteo Di Gangi

Il video degli highlights del match tra Jannik Sinner e Thanasi Kokkinakis, match valevole per il secondo turno degli Internazionali BNL d’Italia 2023, in corso di svolgimento al Foro Italico di Roma. Partita dominata in lungo e in largo da parte del numero uno d’Italia che in un’ora e diciotto minuti di gioco chiude il match con lo score finale di 6-1 6-4. Solo tre i punti persi al servizio da parte di Jannik.