Juventus-Siviglia, Adani dopo i cori: “Pazienza se non tutti la vediamo allo stesso modo” (TWEET)

“Grande serata di calcio ieri allo Stadium, grazie per l’affetto e l’ospitalità a tutte le persone che hanno contribuito alla realizzazione dello spettacolo. E pazienza se non tutti la vediamo allo stesso modo. Il calcio e la comunicazione libera saranno sempre al centro di tutto”. Lo ha scritto su Twitter l’ex calciatore e commentatore Rai Daniele Adani, in merito alla semifinale tra Juventus e Siviglia di Europa League e ai cori offensivi che una parte di tifosi bianconeri gli ha rivolto. Adani, presente a Torino per gli studi pre e post partita per conto della Rai, in passato è stato protagonista di alcuni diverbi con Massimiliano Allegri.

IL VIDEO