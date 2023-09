Highlights Sinner-Evans 6-4 6-7(2) 6-3, primo turno Atp Pechino 2023 (VIDEO)

di Alessio Vinciguerra 43

Il video con gli highlights di Sinner-Evans, match andato in scena quest’oggi e valido per il primo turno dell’ATP di Pechino 2023. Esordio con vittoria per il nostro numero uno nel torneo cinese, dove ha sconfitto in tre set Daniel Evans. Una sfida complicata, in cui Jannik non è riuscito a chiudere in due parziali e ha dovuto soffrire molto nella terza e decisiva frazione per venire a capo del suo avversario.