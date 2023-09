MotoGP GP Giappone 2023, Bagnaia: “Soddisfatto, siamo vicini a trovare la quadra”

Pecco Bagnaia inizia bene il suo fine settimana a Motegi, dove è impegnato nel GP del Giappone di MotoGP. Una quarta e una seconda posizione nelle due sessioni di libere per il leader del Mondiale, che ha parlato così ai microfoni di Sky Sport: “Sono molto soddisfatto, posso forzare le frenate come voglio. Per come guido è uno step enorme. Non sono pienamente felice perchè manca ancora qualcosa ma siamo vicini alla quadra. La moto tendeva a portarmi un po’ largo, individuato il problema lo abbiamo risolto grazie al lavoro di tutti i meccanici della Ducati. Riuscire a spingere mi ha aiutato molto. Mi mancava un po'”.