MotoGP GP Giappone 2023, Espargaro: “Sono contento, ma c’è sempre da migliorare”

Aleix Espargaro ha chiuso in terza posizione la seconda sessione di prove libere del GP del Giappone sul circuito di Motegi. “C’è sempre da migliorare, anche nel giro secco, ma sono molto contento di come stanno andando le cose. Va detto che mi hanno tolto i tempi dei giri con la bandiera gialla, sono andato due volte ai box, poi ho girato su 1’44″8 quindi direi non male”, ha dichiarato il pilota spagnolo ai microfoni di Sky Sport. “Sono contento, non troppo perché è solo venerdì, ma dico che la moto è cambiata molto dalla prima alla seconda sessione di libere, in particolare nella staccata va molto meglio. E spero di migliorare ancora”, ha concluso.