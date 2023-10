Highlights Scafati-Virtus Bologna 75-81, Serie A1 basket 2023/2024 (VIDEO)

Virtus Bologna vince in casa di Scafati 81-75. Decisivo Shengelia, nettamente il più in forma della squadra di Banchi, con 21 punti e 7 rimbalzi. Bene anche Hackett con 14 punti, 5 rimbalzi e 3 assist e Mickey con 11 punti in uscita dalla panchina. Solo 4 punti per un falloso Belinelli. Non bastano ai padroni di casa i 12 punti con 5 rimbalzi di Rivers e gli 11 di Logan. Ecco gli highlights del match.