Polo: scudetto all’Harpa Polo Club, battuti 8-7 i campioni in carica dell’UnoAerre Acquedotto Romano

L’Harpa Polo Club vince la finale del campionato italiano U.S Polo Assn. 2023. Con l’8-7 ai campioni in carica dell’UnoAerre Acquedotto Romano, sono stati Fabrizio Facello, Therence Cusmano, Bautista Fanelli e Oscar Mancini a cucirsi il tricolore sulle maglie. Finale tiratissima con l’UnoAerre che ha rimontato 5 gol di svantaggio prima di soccombere negli ultimi minuti.

Dopo il Round Robin che ha stabilito la classifica dalla quinta alla terza posizione (sul podio Maistà, quarta La Mimosa Alcover, quinta Castelluccia–Sotheby’s International), ad aprire lo show della finale per il titolo è stata la Fanfara del 4° Reggimento Carabinieri a cavallo.

Il presidente della FISE Marco Di Paola ha commentato così la giornata: “È stata una giornata emozionante in cui abbiamo assistito a delle partite spettacolari. Dopo un Europeo femminile organizzato in Italia al Punta Ala Polo Club di Gaia Bulgari, in cui abbiamo visto le azzurre conquistare la medaglia d’argento, e dopo il quinto posto ottenuto all’Europeo maschile di Düsseldorf, torniamo a seguire i nostri atleti in grande forma sul campo gara qui al Roma Polo Club insieme ai loro cavalli, compagni di torneo. Questo evento è ormai una tradizione del calendario sportivo federale, che anche nel 2023 si conferma un successo, oltre che di sport, dal punto di vista organizzativo e di partecipazione del pubblico arrivato per vivere l’adrenalina del polo”.

Anche il segretario generale Simone Perillo ha espresso il suo parere sulle ultime due settimane di polo: “Due settimane intense di sport e partite avvincenti, culminate con una giornata che ha visto arrivare al campo gara tantissima gente. Siamo orgogliosi di poter unire la competizione sportiva al sostegno a Operation Smile Italia, che come FISE continuiamo ad affiancare. Ringrazio ovviamente le istituzioni per la loro presenza e supporto, a cominciare dall’Assessore Onorato”.

“Roma è tornata come merita al centro dei riflettori mondiali, tra grandi eventi musicali e sportivi, non ultimi la Ryder Cup e questa finale del campionato di polo. Ringrazio la FISE per questa splendida organizzazione che si supera ogni anno, unendo anche l’aspetto sportivo alla solidarietà con Operation Smile”, le parole di Alessandro Onorato, Assessore allo Sport, al Turismo, alla Moda e ai Grandi Eventi di Roma Capitale.