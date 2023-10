Highlights Olimpia Milano-Treviso 86-80, Serie A1 basket 2023/2024 (VIDEO)

di Tommaso de Laurentiis 17

L’Olimpia Milano la spunta in volata contro Treviso per 86-80. Migliore in campo Shields con 22 punti conditi da 5 rimbalzi e 7 assist. Bene anche Poythress in uscita dalla panchina con 16 punti e 6 rimbalzi. Discreto esordio per Nikola Mirotic, che mette a segno 12 punti e 4 rimbalzi. Non bastano a Treviso i 14 punti di Young e le doppie doppie da 13 punti e 10 assist e 13 punti e 11 assist di Booker e Paulicap. Ecco gli highlights del match.