Il video con gli highlights di Sabalenka-Gauff, match valevole come prima semifinale femminile degli Australian Open 2024. La bielorussa si impone con il punteggio di 7-6(2) 6-4 e approda in finale a Melbourne per il secondo anno consecutivo. Dopo il trionfo di dodici mesi fa, sabato andrà a caccia del bis.