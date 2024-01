Tunisia eliminata ai gironi della Coppa d’Africa, il ct Kadri si dimette

Il ct della Tunisia, Jalel Kadri, ha rassegnato ufficialmente le proprie dimissioni dopo la clamorosa eliminazione nella fase a gironi della Coppa d’Africa. Il tecnico, che ha già guidato ai Mondiali 2022 in Qatar la formazione nordafricana, era in carica da due anni esatti e ha deciso di lasciare in un’intervista nella quale ha rivelato che l’obiettivo concordato con la federcalcio delle Aquile era la qualificazione alle semifinali.