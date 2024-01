Ginnastica, Tecchi: “Mai avuto squadre così forti. E ora abbiamo anche individualisti importanti”

“Le medaglie arrivano sempre quando non te le aspetti, io sto sempre attento quando parlo, credo nel fato. Tutti hanno possibilità di vincere, l’importante è non sbagliare, comunque squadre cosi forti non ne abbiamo mai avute”. Lo ha dichiarato il presidente della Federazione Ginnastica d’Italia Gherardo Tecchi, a margine della presentazione di BPER Banca, che sarà presenting sponsor degli Europei di artistica che si svolgeranno a Rimini dal 24 al 28 aprile (maschili) e dal 2 al 5 maggio (femminili). “Abbiamo avuto degli individualisti negli anni scorsi che hanno avuto grande impatto alle Olimpiadi, è vero – continua – Adesso in mezzo alle squadre abbiamo degli individualisti importanti, vediamo cosa ci riserva il campo. A differenza di altri sport da noi ci sono le persone che giudicano, per come si è sviluppata la ginnastica basta mezzo decimo in più o meno per determinare una medaglia”.