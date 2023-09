Taranto, Capuano: “Non siamo il City e non siamo nemmeno scarsi. Chi lo pensa sbaglia”

Alla vigilia della partita contro il Monterosi ha parlato in conferenza stampa Eziolino Capuano, allenatore del Taranto. La squadra pugliese ha ambizioni importanti, ma il tecnico ha voluto mettere tutti ben saldi a terra con estrema chiarezza.

Queste le parole di Capuano: “Giocato tre volte di fila fuori casa è dura, ma non cerchiamo alibi. Speriamo, piuttosto, di non dover fare quattro trasferte consecutive. Sono situazioni che non dipendono da noi, abbiamo perso un po’ il ritmo gara ma ci prepareremo come sempre. In questo campionato non ci sono squadre materasso, si può perdere o vincere con chiunque e mi auguro che non ci sia anche la quarta trasferta consecutiva, altrimenti sarebbe da Guinness dei primati”.