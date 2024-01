Highlights Pesaro-Olimpia Milano 65-85: basket Serie A1 2023/24 (VIDEO)

di Olivia Carbone 19

Milano batte Pesaro sul parquet di casa, in una partita conclusasi 65-85. La squadra ospite mantiene il controllo del match per quasi la totalità dell’incontro, riuscendo a guadagnare due importanti punti. Questi i momenti più belli della partita valida per la diciassettesima giornata di campionato: