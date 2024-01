FANTACALCIO – Lecce-Juventus, gol di Vlahovic o McKennie? La decisione della Lega

Dusan Vlahovic scatenato. L’attaccante serbo segna il gol del raddoppio e firma la sua doppietta personale al Via del Mare, ma chi gioca al Fantacalcio ha un dubbio: è gol del numero 9 oppure di McKennie che indirizza di testa verso la porta? La decisione della Lega Serie A, suffragata dalle immagini, è chiara: Vlahovic tocca la palla che stava per entrare, ma lo fa quando ancora è sulla linea, quindi “ruba” la marcatura all’americano ed è +3 per Vlahovic al Fantacalcio.