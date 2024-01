Vlahovic, terzo gol consecutivo in trasferta: è la prima volta in carriera

Sempre più decisivo. Sempre più protagonista. Dusan Vlahovic ha sbloccato il risultato di Lecce-Juventus e ha siglato la sua terza rete consecutiva in trasferta, dopo quelle contro Frosinone e Salernitana, per la prima volta in carriera. Un certificato di brillantezza e grande forma per il centravanti serbo, che tocca a gennaio 2024 la doppia cifra stagionale di gol. Prima di lui negli ultimi 50 anni solo un giocatore della Juventus è andato in doppia cifra di reti in almeno due stagioni di Serie A con i bianconeri prima di compiere 24 anni: Paulo Dybala (2015/16 e 2016/17).