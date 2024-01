Highlights Perugia-Monza 3-1 (22-25, 25-21, 25-15, 25-23), finale Coppa Italia volley 2024 (VIDEO)

di Alessio Vinciguerra 1

Il video con gli highlights di Sir Susa Vim Perugia-Mint Vero Volley Monza, finale della Coppa Italia Superlega 2024 di volley maschile. All’Unipol Arena di Casalecchio di Reno arriva il trionfo per la squadra di Lorenzetti, che dopo aver perso il primo set si rialza alla grande e da grande squadra si aggiudica i successivi tre parziali. Terzo trofeo stagionale per la formazione umbra dopo Supercoppa e Mondiale per Club.