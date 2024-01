Serie B 2023/2024, la Sampdoria respira: Cittadella battuta 2-1

La Sampdoria vince e respira in classifica nel posticipo domenicale della ventiduesima giornata di Serie B. La squadra di Andrea Pirlo ha battuto 2-1 il Cittadella ed è salita a 26 punti in classifica, a +4 dalla zona retrocessione. Dopo un primo tempo senza reti, è la sesta forza del campionato a sbloccare il risultato con una rete di Pandolfi al 53′. La reazione degli uomini di Pirlo però è puntuale. Al 60′ Giordano pareggia i conti, mentre è Ghilardi nove minuti dopo a realizzare la rete del vantaggio blucerchiato. Seconda sconfitta consecutiva per il Cittadella, che resta a 36 punti.

Reti: s.t. 8′ Pandolfi, 15′ Giordano, 24′ Ghilardi.

Cittadella (4-3-1-2): Kastrati; Salvi (16′ s.t. Carissoni), Pavan, Negro, Giraudo (32′ s.t. Rizza); Vita (38′ s.t. Maistrello), Branca, Carriero (32′ s.t. Mastrantonio); Tessiore (16′ s.t. Cassano); Pittarello, Pandolfi,

A disposizione: Maniero, Angeli, Amatucci, Magrassi, Frare, Kornvig, Baldini.

Allenatore: Gorini.

Sampdoria (4-3-2-1): Stankovic; Depaoli, Ghilardi, González, Murru (40′ s.t. Barreca); Kasami, Yepes, Giordano; Benedetti (33′ s.t. Askildsen), Álvarez (20′ s.t. Ntanda); De Luca.

A disposizione: Tantalocchi, Ravaglia, Ricci, Lotjonen, La Gumina, Girelli, F. Conti, Stojanovic, Delle Monache.

Allenatore: Pirlo.

Arbitro: Fourneau di Roma 1.

Assistenti: Di Giacinto di Teramo e F. Longo di Paola.

Quarto ufficiale: Gauzolino di Torino.

VAR: Sozza di Seregno.

AVAR: Miele di Nola.

Note: ammoniti al 20′ p.t. Branca, al 37′ p.t. Salvi, al 38′ p.t. González, al 9′ s.t. Pandolfi, al 10′ s.t. Carriero, al 35′ s.t. Ghilardi per gioco scorretto; recupero 1′ p.t., 6′ s.t.; spettatori 6.749 (incasso 46.233,40 euro); terreno di gioco in discrete condizioni.