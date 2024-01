Highlights e gol Novara-Padova 0-3, Serie C 2023/2024 (VIDEO)

di Tommaso de Laurentiis 6

Il Padova domina il Novara in trasferta nel match valido per la 23ª giornata del Girone A di Serie C 2023/2024. Successo per 3-0 per i biancorossi, che impongono il loro ritmo sin dall’inizio sfiorando il vantaggio dopo 15 secondi con Bortolussi. Match archiviato nel primo tempo con le reti di Liguori all’11’ e di Delli Carri al 27′. Al 74′ Bianchi chiude i conti per il 3-0 finale. Padova che conferma il secondo posto e sale a 50 punti a -7 dal Mantova. Triestina che insegue a 46 punti. Novara che resta nei bassifondi della classifica al 17° posto con 19 punti, ma con 8 lunghezze da recuperare alla Pergolettese virtualmente salva.