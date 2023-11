Highlights Perugia-Civitanova 3-2 (22-25 23-25 25-21 34-32 15-12), finale Supercoppa italiana volley 2023 (VIDEO)

di Tommaso de Laurentiis 56

Una stoica Perugia rimonta e batte Civitanova 3-2, 22-25 23-25 25-21 34-32 15-12, nella finale della Supercoppa italiana di volley maschile 2023. Al Biella Forum di Biella i ragazzi di Blengini dominano il primo set e riescono a prendersi anche il secondo parziale ribaltando uno svantaggio di tre punti. In un terzo set estremamente equilibrato, la Lube trema al momento della chiusura subendo la rimonta della Sir, che risale dal 17-20 al 25-21 finale. Quarto set con finale al cardiopalma ai vantaggi con Perugia che salva 5 set point e esce vincente per 34-32 portando il match al tie-break. Tie-break in cui la squadra di Lorenzetti sfrutta l’inerzia a suo favore per prendersi il trofeo grazie a un Simone Giannelli in formato Nazionale.