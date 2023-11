Highlights e gol Brindisi-Catania 0-2: Serie C 2023/2024 (VIDEO)

di Cristian Mancin 42

Gli Highlights e i gol della partita del Fanuzzi tra Brindisi e Catania, girone C del campionato di Serie C, terminata 0-2. Partita decisa nella ripresa, con Sarao che sblocca il match con un colpo di testa a 20’ dalla fine. Raddoppio che arriva qualche minuto dopo su un pasticcio del portiere Brindisino che non si libera in tempo del pallone, e pressato da un avversario, rinvia male col pallone che rimane vacante in area di rigore su cui si avventa Bočić che appoggia in rete a porta sguarnita.