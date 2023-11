Udinese, Balzaretti frena la Juventus: “Samardzic senza dubbi rimarrà con noi fino a giugno”

Prima dei sedicesimi di Coppa Italia fra Udinese e Cagliari, Federico Balzaretti, Responsabile dell’Area Tecnica dei friulani, ha parlato del futuro di Lazar Samardzic. Il nome del centrocampista che in estate è stato virtualmente un giocatore dell’Inter, è ora un profilo caldo per il futuro del centrocampo della Juventus. Tutto fermo però per Balzaretti che ha messo un freno alle voci.

Balzaretti a Mediaset: “Lazar vogliamo tenerlo fino alla fine della stagione, è un valore aggiunto per noi e ha ancora bisogno di maturare. Deve trovare ancora il suo equilibrio e la definitiva maturità. Ce lo vogliamo godere il più possibile, a fine anno tireremo le somme“.

Sulla partita contro il Cagliari: “Quella di stasera è una gara importante, ci teniamo tanto. Siamo curiosi di vedere tanti ragazzi che fin qui hanno trovato poco spazio: se lo meritano, si allenano bene. La partita di Monza che è stata la prima di mister Cioffi è stata positiva, poi siamo stati un po’ sfortunati sugli infortuni perché Brenner e Davies fin qui non li abbiamo mai avuti. Lavoriamo coi ragazzi che stanno dando il loro contributo e speriamo di recuperare presto tutta la rosa per averli a disposizione“.