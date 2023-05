Highlights Olympiakos-Real Madrid 78-79, finale Eurolega 2022/2023 (VIDEO)

di Daniele Forsinetti 3

Gli highlights di Olympiakos-Real Madrid, match valevole per la finale delle Final Four di Eurolega 2022/2023, in cui la formazione spagnola si è imposta in rimonta sulla compagine greca mediante il punteggio di 79-78, laureandosi così campione d’Europa. Un successo ottenuto grazie al canestro realizzato alla scadere da Sergio Iul. Ecco il video dei momenti salienti e delle migliori giocate della partita.